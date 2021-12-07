BBC'nin en etkili 100 kadını açıklandı! Aralarında Sevda Altunoluk ve Elif Şafak'ta var

BBC'nin 2021 yılındaki en etkili 100 kadını seçtiği listede 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Milli Takımı'nın en skorer ismi Sevda Altınoluk ve yazar Elif Şafak da yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ GOLBOL OYUNCUSU

Görme engelli milli sporcunun Tokyo'da en skorer oyuncu olduğuna vurgu yapılan yazıda ayrıca dünyanın en iyi golbol oyuncusu olduğuna dikkat çekildi. Türkiye Golbol Milli Takımı, daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında da altın madalya kazanmıştı.

Altunoluk'un, "Engellilik bir engel olarak değil, kendini ifade etmek için bir fırsat olarak görülmeli" sözlerine de yer verildi.

Sevda Altınoluk