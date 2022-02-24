BBC Ukrayna Editörü: Burada artık güvenli bir yer yok - Son Dakika
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BBC Ukrayna Editörü: Burada artık güvenli bir yer yok

24.02.2022 18:07
BBC Ukrayna Editörü: Burada artık güvenli bir yer yok

BBC Ukrayna Servisi Editörü Marta Shokalo, başkent Kiev'deki şok ve paniği anlatıyor.

Gece bir gazeteci meslektaşımdan Vladimir Putin'in işgali duyurduğu konuşmasıyla ilgili mesaj aldığımda uyanıktım.

Sonra hemen patlamalar başladı. Onları evimden duyabiliyordum. Şehrin farklı yerlerindeki insanlar WhatsApp grubumuza, yakınlarında meydana gelen patlamalarla ilgili mesajlar göndermeye başladı.

Ülkenin doğusundaki cephe hattının değil, Kiev'in saldırı altında olduğunu anlamak büyük bir şoktu.

Ukrayna'da artık güvenli bir yer yok.

Buradaki sıradan insanlar için en büyük korku, elektriğin kesilmesi ve internetin çalışmaması; çünkü o zaman gerçekten izole oluruz. Bir diğer korku da Dinyeper Nehri üzerindeki köprülerin bombalanarak şehrin doğu ve batı yarısını birbirinden ayrılması.

Patlamalar yaklaşık 30 dakika devam etti.

10 yaşındaki oğluma kıyafetlerini giydirdim. Pencerelerden olabildiğince uzağa oturarak kahvaltı yaptık ama o öyle çok korktu ki kustu. İşler kötüye giderse sığınağımız olacak mahzenimize bir mum ve biraz su aldık.

Evimin yakınındaki süpermarketlerin ve halihazırda naktin tükendiği birçok ATM'nin önünde büyük kuyruklar var. Yakıt kalmayan bazı benzin istasyonları da kapandı. Bir panik havası var, artık tüm ülkenin saldırı altında olduğunu biliyoruz.

Şehrin dışındaki yollar trafik yüzünden kilitlenmiş durumda, ancak bu tehlikeli bir yolculuk çünkü siz evinizden uzakta, uzun ve yavaş hareket eden trafik kuyruklarında oturup beklerken yakıtınız kolaylıkla bitebilir.

Trenler çalışıyor, ancak trenlerde yer bulmaya çalışan büyük bir kalabalık var. Ukrayna hava sahası, Başkan Zelenskiy tarafından getirilen sıkıyönetim yasası uyarınca kapatıldı.

Sadece askeri hedefler vurulmadı. Elimizde ülke çapında birçok şehirde doğrudan bombaların isabet ettiği binaların fotoğrafları var.

Rus bombardımanı ülkenin tüm bölgelerini etkiledi. Polonya sınırına yakın Lviv'de bile bu sabah sirenler çaldı ve bir meslektaşımız bomba sığınağına sığınmak zorunda kaldı.

Bir meslektaşım, hava saldırılarını önlemek umuduyla ailesini Kiev'den çıkardı.

Kırsal kesim şehirden daha güvenli olabilir ama kuzeyden, doğudan ve güneyden saldırı altındaki bir ülkede artık gerçekten güvenli bir yer yok.

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