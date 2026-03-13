Bebeğini arabada bırakıp ölümüne neden olan anneye 15 yıl hapis - Son Dakika
Bebeğini arabada bırakıp ölümüne neden olan anneye 15 yıl hapis

13.03.2026 00:47
ABD'de dudak dolgusu yaptırmak için gittiği sırada iki küçük çocuğunu park halindeki aracın içinde bırakan genç anne, 1 yaşındaki bebeğinin hayatını kaybetmesi üzerine mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, ülkede büyük yankı uyandırırken bebeğin babası verilen cezanın yeterli olmadığını ve adaletin sağlanamadığını söyledi.

ABD'de dudak dolgusu yaptırmak için gittiği sırada iki küçük çocuğunu sıcak bir aracın içinde bırakan genç anne, 1 yaşındaki bebeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay kamuoyunda büyük tepki çekerken, hayatını kaybeden bebeğin babası verilen cezanın yeterli olmadığını söyledi.

20 yaşındaki Maya Hernandez, 1 yaşındaki oğlu Amillio Gutierrez'in ölümü nedeniyle mahkemede yargılandı. Şubat ayında, birinci derece cinayet suçlamasının düşürülmesi karşılığında kasıtsız adam öldürme suçunu kabul eden Hernandez, karar duruşmasında toplam 15 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

2 ÇOCUĞU ARABADA BIRAKIP GİTTİ

Mahkeme belgelerine göre olay, 29 Haziran 2025'te Kaliforniya'nın Bakersfield kentinde meydana geldi. Hernandez, bir güzellik merkezinde dudak dolgusu yaptırmak için gittiğinde 1 yaşındaki Amillio ile 2 yaşındaki oğlunu otomobilde, çocuk koltuklarına bağlı şekilde bıraktı.

Yaklaşık iki saat boyunca araçta yalnız kalan çocuklardan Amillio, annesi geri döndüğünde tepkisiz halde bulundu. Vücut sıcaklığı 41 dereceye ulaşan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Araçta bulunan 2 yaşındaki kardeşinin ise vücut sıcaklığının 37 derece olduğu belirtildi.

SICAK ARABANIN İÇİNDE EN AZ 1 SAAT KALMIŞ

Soruşturma dosyasına göre çocuklar 2022 model hibrit araçta bırakılmıştı. Hernandez polise aracın klimasını açık bıraktığını söyledi. Ancak araçta bulunan otomatik güvenlik sisteminin motoru yaklaşık bir saat sonra kapattığı, bu nedenle çocukların en az bir saat boyunca sıcak aracın içinde kaldığı değerlendirildi.

Olayın yaşandığı gün bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 38 derece (100 Fahrenheit) olduğu bildirildi.

Mahkeme kararının ardından konuşan bebeğin babası ise verilen 15 yıllık hapis cezasının yeterli olmadığını belirterek adaletin tam anlamıyla sağlanmadığını savundu.

