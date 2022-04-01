Beijing, Otonom Otobüslerin Yol Testine Yönelik Politika Desteğini Güçlendirdi - Son Dakika

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Beijing Belediyesi Üst Düzey Otonom Sürüş Gösteri Bölgesi Çalışma Ofisi'ne göre Beijing, üç teknoloji şirketinin (Baidu, QCraft ve SenseTime) sekiz adet otonom otobüsünden oluşan ilk partisinin yol testlerine izin verecek.

Ofis, yolcu ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yönetmeliğin; araç içi yönetim, araç kullanımı, yol testi, sigorta garantisi ve teknik parametreleri içeren gereklilikleri belirlediğini söyledi.

Örneğin her otonom otobüste, otobüsün hareketleri gözetleyen bir insan sürücünün bulunması gerekiyor. Ayrıca, otobüste düzeni sağlamak için başka bir kişiye de ihtiyaç duyuluyor.

Çalışma Ofisi Direktörü Kong Lei, bir sonraki aşamada ofisin, başkentin otobüs işletmecisi olan Beijing Toplu Taşıma kurumuyla işbirliği yaparak uygulama bölgesindeki ana ticaret bölgeleri ve sanayi parklarında daha fazla otonom otobüsleri işletmeye koyma olasılığını araştırmayı planladığını söyledi. Beijing Akıllı Mobilite İnovasyon Merkezi'nin verdiği bilgilere göre, Beijing'de uzunluğu 1.027 kilometreyi aşan toplam 278 yol, Eylül 2021 sonu itibarıyla sürücüsüz araç testlerine açıldı.