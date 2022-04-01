Beijing, Otonom Otobüslerin Yol Testine Yönelik Politika Desteğini Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beijing, Otonom Otobüslerin Yol Testine Yönelik Politika Desteğini Güçlendirdi

01.04.2022 14:16
Beijing, Otonom Otobüslerin Yol Testine Yönelik Politika Desteğini Güçlendirdi

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Beijing Belediyesi Üst Düzey Otonom Sürüş Gösteri Bölgesi Çalışma Ofisi'ne göre Beijing, üç teknoloji şirketinin (Baidu, QCraft ve SenseTime) sekiz adet otonom otobüsünden oluşan ilk partisinin yol testlerine izin verecek. Ofis, yolcu ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yönetmeliğin; araç içi yönetim, araç kullanımı, yol testi, sigorta garantisi ve teknik parametreleri […]

Beijing, Otonom Otobüslerin Yol Testine Yönelik Politika Desteğini Güçlendirdi

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) — Beijing Belediyesi Üst Düzey Otonom Sürüş Gösteri Bölgesi Çalışma Ofisi'ne göre Beijing, üç teknoloji şirketinin (Baidu, QCraft ve SenseTime) sekiz adet otonom otobüsünden oluşan ilk partisinin yol testlerine izin verecek.

Ofis, yolcu ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yönetmeliğin; araç içi yönetim, araç kullanımı, yol testi, sigorta garantisi ve teknik parametreleri içeren gereklilikleri belirlediğini söyledi.

Örneğin her otonom otobüste, otobüsün hareketleri gözetleyen bir insan sürücünün bulunması gerekiyor. Ayrıca, otobüste düzeni sağlamak için başka bir kişiye de ihtiyaç duyuluyor.

Çalışma Ofisi Direktörü Kong Lei, bir sonraki aşamada ofisin, başkentin otobüs işletmecisi olan Beijing Toplu Taşıma kurumuyla işbirliği yaparak uygulama bölgesindeki ana ticaret bölgeleri ve sanayi parklarında daha fazla otonom otobüsleri işletmeye koyma olasılığını araştırmayı planladığını söyledi. Beijing Akıllı Mobilite İnovasyon Merkezi'nin verdiği bilgilere göre, Beijing'de uzunluğu 1.027 kilometreyi aşan toplam 278 yol, Eylül 2021 sonu itibarıyla sürücüsüz araç testlerine açıldı.

YORUMLAR
500
Çin'in Tianzhou-2 Kargo Uzay Aracı, Dünya'nın Atmosferine Giriş Yaptı Çin'in Tianzhou-2 Kargo Uzay Aracı, Dünya'nın Atmosferine Giriş Yaptı Hindistan'ın Kontrolündeki Keşmir'de Bir Aracın Vadiye Yuvarlanması Sonucu 9 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı Hindistan'ın Kontrolündeki Keşmir'de Bir Aracın Vadiye Yuvarlanması Sonucu 9 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı

Tragger, Sigorta, Nisan, Pekin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Beijing, Otonom Otobüslerin Yol Testine Yönelik Politika Desteğini Güçlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:29:03. #1.13#
SON DAKİKA: Beijing, Otonom Otobüslerin Yol Testine Yönelik Politika Desteğini Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement