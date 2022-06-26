Belçika'da öğretmenlere yönelik 'Tik Tok zorbalığı' artıyor - Son Dakika
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BBC

Belçika'da öğretmenlere yönelik 'Tik Tok zorbalığı' artıyor

26.06.2022 17:55
Belçika'da öğretmenlere yönelik 'Tik Tok zorbalığı' artıyor

Belçika'da, sosyal paylaşım platformu Tik Tok üzerinde öğretmenlerle alay eden videoların sayısında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor.

Belçika'da, sosyal paylaşım platformu Tik Tok üzerinde öğretmenlerle alay eden videoların sayısında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor.

Polis, bu videolar konsunda herhangi bir yaptırımda bulunamıyor. Öğretmen örgütleri, hükümete başvurarak, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Hükümete göre, bu videolar, toplumda öğretmenlere duyulan saygıyı azaltıyor.

Belçika medyasına göre, öğrenciler arasında zaten var olan, öğretmenlerle alay etme anlayışı, sosyal medya ile birlikte daha yaygın bit hal aldı.

Özellikle Tik Tok üzerinde, öğretmenlerle alay eden videoların sayısında ciddi artış yaşanıyor. Nieuwsblad gazetesine göre, bazı öğretmenler, kendileri ile alay edilen paylaşımlar nedeniyle rahatsızlık geçiriyor ve evde kalıyor.

Birçok öğretmen, aşağılama ve alay içeren ve "Tik Tok zorbalığı" adı verilen videolarla ilgili olarak polise başvurdu. Ancak bu konuda yererli düzenleme olmadığı için, polisin müdahale edemediği belirtiliyor.

Öğretmen örgütlerine göre, Tik Tok'ta, reşit olmayan kişilerin paylaşımlarına yeterince müdahale edilemiyor.

Araştırmalara göre, öğretmenlere yönelik Tik Tok zorbalıpı, en fazla ortaöğretim 1. sınıf öğrencileri arasında yaygın. Koronavirüs salgını döneminde, uzaktan eğitim sırasında cep telefonu ve bilgisayar ile bütünleşen çocuklar, tekrar okula döndükten sonra da bu alışkanlığı sürdürmeye devam ediyor.

Öğrencileri, internet ortamından uzaklaşıp, sosyal kurallara uymaları gerektiğini tam olarak anlayamıyor.

Ayrıca, sınıf içindeki akran baskısı da, dijital zorbalığa katılmayı teşvik ediyor.

Flaman kesiminden bir öğretmen, hakkındaki videolar nedeniyle "kimlik sahtekarlığı ve karalama ve aşağılama" gerekçesiyle şikayette bulunduğunu söylüyor. Ancak polis, "Üzgünüz, kanun reşit olmayan gençleri koruyor. Onları öylece sorgulayamayız" diyerek, sorunu TikTok'a bildirmesini tavsiye etmiş.

Belçikalı öğretmen, "Aynı hikayeleri meslektaşlarımdan çok sık duyuyorum. Gizlice filme çekiliyor ve gözümüz korkutulmaya çalışılıyor. Akıllı telefonlar yüzünden saygı tamamen gitti. Sonuç olarak birçok öğretmen arkadaşım bu yüzden evde hastalık izninde" diyor.

Öğretmenlere göre, pek çok meslektaşları da, o platformu hiç izlemedikleri için TikTok'ta kendileri ile alay edilen videolardan habersiz.

Bu nedenle hükümete başvuran öğretmenler, İngiltere'de olduğu gibi, Belçika'da da bu konuda bir yasal düzenleme hazırlanması çağrısında bulundu.

İngiltere Eğitim Bakanlığı, Tik Tok zorbalığı konusunda bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Flaman hükümetinin Eğitim Bakanı Ben Weyts, gençlerin sosyal medya üzerinden öğretmenlerle alay etmesinin, toplumda öğretmenlere duyulan saygının azalmasına neden olduğuna işaret ediyor.

Weyts'e göre, bu konuda en büyük görev ebeveynlere düşüyor. Bir sosyal trend molasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Flaman yetkili, "Bir düzenleme, el kitabı ya da Tik Tok'a yazılan öfkeli bir mektupla, saygı eksikliğini sihirli bir şekilde ortadan kaldırılamayacağını" düşünüyüyr.

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Kaynak: BBC

Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da öğretmenlere yönelik 'Tik Tok zorbalığı' artıyor - Son Dakika

BBC
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