Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı

Belçika ilk F-35\'lerini teslim aldı
13.10.2025 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve ABD arasındaki F-35 probleminin çözülmesi beklenirken, Belçika Hava Kuvvetleri, ilk üç F-35 savaş uçağını Florennes Hava Üssü'nden teslim aldı.

Belçika, ABD'den uzun zamandır beklediği üç F-35 savaş uçağını teslim aldı.

BELÇİKA, F-35 UÇAKLARINI ALDI

Belçika Hava Kuvvetleri, ilk üç F-35 savaş uçağını Florennes Hava Üssü'nden teslim aldı. Belçika Kralı Philippe (sağ 2), Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken (sağ 3), Belçika ordusunun modernizasyonunu ve NATO içindeki iş birliğinin güçlenmesini simgeleyen teslim törenine katıldı.

Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMA SÜRECİ

NATO üyesi Türkiye 2019'da Rusya'dan toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olan S-400 füze savunma sistemini satın almasının ardından üretici ortaklarından olduğu F-35 programından resmi olarak 2021 yılında çıkarıldı.

ABD ve NATO Türkiye'nin bu sistemi satın almasını ittifak içinde savunma entegrasyonu açısından bir sorun olarak görmüş; Rus S-400 sisteminin ittifakın savunmasına yönelik bir tehdit oluşturduğunu ve bu sistemin F-35'lerle ilgili istihbarat toplayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı

Türkiye'ye Rusya'dan aldığı bu sistem yüzünden Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) adıyla bilinen yasa kapsamında yaptırım uygulanmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Türkiye, Belçika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı Hemen kapatıldı Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı
Çok büyük sürprizler oldu İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları Çok büyük sürprizler oldu! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Teksas’ta uçak kazası: 2 ölü Teksas'ta uçak kazası: 2 ölü
Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor Taraftarlar o ismin de kadro dışı kalmasını istiyor
Türkiye’nin ayakkabı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti
Suriye lideri Şara’nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı Suriye lideri Şara'nın koluna taktığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

22:50
Almanya’daki maçta 66 gol Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
22:25
Uçak neden pas geçti Sisi’yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş
22:24
’’Artık nefesimiz tükendi’’ diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar
20:07
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu’da kalıcı barışı inşa ettik
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik
18:49
Mısır’daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı Trump’ın Erdoğan’la ilgili sözleri bomba
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba
18:23
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Ameliyatlı bacağı yüzünden uçağa alınmadı Üniversite öğrencisi gözyaşları içinde anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2025 23:27:53. #7.13#
SON DAKİKA: Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.