Üye Girişi
Belçika pasaportlarının güvenliğini çizgi roman kahramanları koruyacak - Son Dakika
BBC

Belçika pasaportlarının güvenliğini çizgi roman kahramanları koruyacak

29.01.2022 16:19
Belçika pasaportlarının güvenliğini çizgi roman kahramanları koruyacak

Dünyanın en güçlü pasaportları arasında yer alan Belçika pasaportlarının güvenliği artık Tenten, Şirinler, Red Kit gibi çok sayıda çizgi roman kahramanına emanet.

Dünyanın en güçlü pasaportları arasında yer alan Belçika pasaportlarının güvenliği artık Tenten, Şirinler, Red Kit gibi çok sayıda çizgi roman kahramanına emanet.

Yeni hazırlanan ve güvenliği iki kat artırılan pasaportlara, sahteciliği önlemek ve Belçikalı çizerlerin yarattığı karakterlere saygı göstermek amacıyla, ultraviyole mürekkeple görünmez çizgi film karakterleri yerleştirildi.

Belçika hükümeti, pasaportların hem tasarımını hem de güvenliğini büyük ölçüde değiştirmeye karar verdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes tarafından tanıtılan yeni pasaportlarda, 16 çizgi roman kahramanına yer verildi.

Sayfa sayıları arttırılan pasaportların boş damga sayfalarında ve sadece özel ışıkta görülebilen bölümlerinde, Belçikalı çizerler tarafından yaratılan Tenten, Şirinler, Red Kit, Suske ile Wiske, Jommeke, Natasja, De Kiekeboes ve Nero gibi çizgi roman kahramanlarının görüntüleri yer alıyor.

Daha önceki pasaportlarda, sahteciliği önlemek için Belçika eyalet başkentlerinin belediye ve hükümet binalarının görüntüleri yer alıyordu.

Kolayca taklit edilmesini önlemek amacıyla 48 güvenlik unsuru eklenen yeni pasaportlara, ultraviyole mürekkeple çizilen ve sadece özel ışıkta görülebilen çizgi karakterler yerleştirildi.

Örneğin bir pasaport ışığa tutulduğunda Tenten'in "Men on the Moon" albümünde yer alan meşhur kırmızı roketi ya da, bir başka çizgi roman kahramanı beliriyor.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, "Bu yeni pasaport bize, kültürümüzün ve yurtdışındaki görünümümüzün merkezi bir unsuru olan dokuzuncu sanat formumuz olan çizgi romana dikkat çekme fırsatı sunuyor" dedi.

Wilmes, Belçikalıların kişisel verilerinin korunmasını garanti altına almak için, güvenlik tekniklerini güncellediklerini belirterek, çizgi roman yayıncısı ve çizer ve telif hakkı sahiplerinin de kendileriyle işbirliği yaptığını söyledi.

Sayfa sayısı da arttırılan yeni pasaportlar, 7 Şubat'tan itibaren talep edilebilecek. Belçika pasaportu ile 110'u vizesiz, 149 ülkeye seyahat edilebiliyor.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Şirinler, Belçika, Film, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika pasaportlarının güvenliğini çizgi roman kahramanları koruyacak - Son Dakika Dünya

BBC

6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi? 6 yılda 6 başkan değişti! Eski TÜİK Başkanı: Böyle bir bağımsızlık olabilir mi?         
16:20
Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var         
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indireceğiz, bilin ki enflasyon da düşecek         
16:02
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18

Son Dakika Haberleri
16:13 Acun Ilıcalı, büyük kızının doğum gününü kutladı: Ne yazsam yetmiyor, iyi ki senin gibi bir kızım var
16:08 3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu
15:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin kaderini 6 milyon 300 bin genç değiştirecek!
15:39 GS Başkanı "Küme düşme" sorusuna ne yanıt verdi? Ertem Şener anlattı
15:32 Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü
15:13 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı
15:10 Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet
15:04 Galatasaray mı Beşiktaş mı? Gomis rengini belli etti
14:44 Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 16:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika pasaportlarının güvenliğini çizgi roman kahramanları koruyacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement