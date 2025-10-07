Belediye Başkanı Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Belediye Başkanı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

07.10.2025 16:59
Herdecke'nin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Almanya'nın Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer'in bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

YENİ SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANINA EVİNDE BIÇAKLI SALDIRI

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Herdecke kentinin yeni belediye başkanı Iris Stalzer, uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. 28 Eylül'de göreve seçilen Stalzer'in, evinde ağır yaralı halde bulunduğu belirtildi.

DURUMU AĞIR

Olay sırasında evde bulunan Stalzer'in 15 yaşındaki oğlu ve 17 yaşındaki kızının, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği kaydedildi. Stalzer'in oğlu ilk ifadesinde, annesinin sokakta birden fazla kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Ancak olayın ayrıntıları henüz netleşmedi. Stalzer'in, hastanede yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Kaynak: DHA

