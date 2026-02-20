Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
20.02.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Osaka kentinde su altyapısının yenilenmesi için kimliği açıklanmayan bir bağışçı tarafından yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde 21 kilogram altın bağışlandı.

Japonya'nın önemli ticaret merkezlerinden Osaka'da su altyapısının bakım ve onarım çalışmaları için dikkat çekici bir bağış yapıldı. Osaka Belediyesi, kimliği gizli tutulan bir kişinin yaklaşık 3,6 milyon dolar değerinde 21 kilogram altını su sisteminin yenilenmesinde kullanılmak üzere bağışladığını açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; bağış, kasım ayında teslim edildi. Osaka Belediye Başkanı Hideyuki Yokoyama, düzenlediği basın toplantısında aynı bağışçının bir ay önce de su şebekesi için 3.300 dolar nakit destekte bulunduğunu belirtti.

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

"BU GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR MİKTAR"

Bağış karşısında şaşkınlığını dile getiren Yokoyama, "Bu gerçekten inanılmaz bir miktar. Şok oldum" ifadelerini kullandı. Başkan, bağışçının kimliğinin gizli tutulmasını istediğini ve bu talebe saygı gösterildiğini söyledi.

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan

PROJEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaklaşık 2,8 milyon nüfusa sahip Osaka'da su borularının yenilenmesine yönelik çalışmalar, artan maliyetler nedeniyle bütçe sıkıntısı yaşıyordu. Yapılan altın bağışının, projeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ekonomi, Japonya, Güncel, Finans, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Bu gençler çıldırmış olmalı Zayıflamak için yaptıklarına bakın Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 11:51:00. #7.11#
SON DAKİKA: Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.