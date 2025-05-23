ALMANYA'da bir ilkokulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Weinmeisterhorn İlkokulu'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin ameliyata alındığı, saldırganın ise olayın ardından kaçtığı belirtildi.
Yetkililer, okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Berlin'de Bıçaklı Saldırı: 11 Yaşındaki Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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