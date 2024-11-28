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BEYAZ Saray, Çin'de cezaevinde bulunan üç ABD vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in üç Amerikalıyı serbest bıraktığı duyuruldu. Söz konusu kişilerin uzun yıllardır Çin tarafından 'haksız ve suçsuz yere' hapiste tutuldukları savunulan açıklamada, üç Amerikalının ailelerine kavuşacak olmalarından büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.