Beyaz Saray'daki UFC Etkinliğine Saldırı Planı Engellendi - Son Dakika
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Beyaz Saray'daki UFC Etkinliğine Saldırı Planı Engellendi

Beyaz Saray\'daki UFC Etkinliğine Saldırı Planı Engellendi
17.06.2026 09:42
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FBI, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğine yönelik saldırı planını çökertti, 5 kişi gözaltında.

Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alan bir saldırı planının engellendiğini duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Beyaz Saray'da düzenlenen UFC (Karma Dövüş Sanatları) etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Savcılık, şüphelilerin çevre binaları dronlarla vurmayı ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu kişilere ateş açmayı hedeflediğini açıkladı. Zanlıların şifreli mesajlarında 'aşırı dini ve hükümet karşıtı' görüşler paylaştığı belirtildi.

Güney Bahçesi'nde davetlilere özel düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı etkinlik sırasında, çevrede de 85 bin kişinin mücadeleleri takip ettiği aktarıldı. Mahkeme kayıtlarında, grubun hedef almayı planladığı isimler arasında Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Elon Musk ile bazı milletvekillerinin yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Beyaz Saray'daki UFC Etkinliğine Saldırı Planı Engellendi - Son Dakika

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