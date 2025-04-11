Beyaz Saray'dan İran'a "diplomasi işe yaramazsa bedeli ağır olur" mesajı - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan İran'a "diplomasi işe yaramazsa bedeli ağır olur" mesajı

Beyaz Saray\'dan İran\'a "diplomasi işe yaramazsa bedeli ağır olur" mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile doğrudan görüşmeler yoluyla nükleer sorununu çözmek istediğini ancak diğer seçeneklerin de masada olduğunu belirterek, "Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur." dedi.

11.04.2025 21:31
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde yarın yapılacak doğrudan görüşmeler öncesinde ABD'nin İran'a yönelik tutumunu değerlendirdi.

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

"BAŞKAN DİPLOMASİYE İNANIYOR"

Leavitt, yarınki doğrudan görüşmelerin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Başkan Trump, tüm kamuoyuna, nihai hedefinin İran'ın asla nükleer silah elde etmemesi olduğunu defalarca yineledi. Başkan bu hedefe ulaşmak için diplomasiye, doğrudan görüşmelere, aynı odada doğrudan konuşmaya inanıyor." ifadesini kullandı.

"YA BAŞKAN TRUMP'IN TALEPLERİNİ KABUL EDERSİNİZ YA DA BUNUN BEDELİ AĞIR OLUR"

"Diplomasinin işe yaramaması durumunda diğer tüm seçeneklerin masada olacağı" uyarısında bulunan Leavitt, "Başkan ayrıca, İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini de çok açık şekilde ifade etti. Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur." dedi.

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

NE OLMUŞTU?

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı olarak ülkesini çeken ABD Başkanı Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunduğu mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti. Tehditler de içeren mektuba karşılık İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesince hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede, 12 Nisan'da İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Beyaz Saray, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray'dan İran'a 'diplomasi işe yaramazsa bedeli ağır olur' mesajı - Son Dakika

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