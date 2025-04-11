Beyaz Saray\'dan İran\'a "diplomasi işe yaramazsa bedeli ağır olur" mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde yarın yapılacak doğrudan görüşmeler öncesinde ABD'nin İran'a yönelik tutumunu değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

"BAŞKAN DİPLOMASİYE İNANIYOR"

Leavitt, yarınki doğrudan görüşmelerin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Başkan Trump, tüm kamuoyuna, nihai hedefinin İran'ın asla nükleer silah elde etmemesi olduğunu defalarca yineledi. Başkan bu hedefe ulaşmak için diplomasiye, doğrudan görüşmelere, aynı odada doğrudan konuşmaya inanıyor." ifadesini kullandı.

"YA BAŞKAN TRUMP'IN TALEPLERİNİ KABUL EDERSİNİZ YA DA BUNUN BEDELİ AĞIR OLUR"

"Diplomasinin işe yaramaması durumunda diğer tüm seçeneklerin masada olacağı" uyarısında bulunan Leavitt, "Başkan ayrıca, İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini de çok açık şekilde ifade etti. Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur." dedi.