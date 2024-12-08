Beyaz Saray’dan Suriye Açıklaması

Dünya

BEYAZ Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiği duyuruldu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Savett, Biden ve ekibinin, Suriye'deki olağanüstü gelişmeleri yakından takip ettiğini, bölgesel ortaklarla yakın irtibatın sürdüğünü kaydetti.