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Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları - Son Dakika

Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları

28.01.2022 16:25
Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları

Joe Biden ve ailesi bir süredir gündemde olay konuyu netleştirdi. Beyaz Saray'ın yeni sakini olacak olan kedi Willow aileye katıldı. Fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Köpek insanı olmakla bilinen ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden çifti, bir kedi sahiplendi. Beyaz Saray yönetimi tarafından uluslararası haber ajanslarına gönderilen fotoğraflarla Beyaz Saray'ın gri-beyaz tüylü yeni sakini resmen tanıtıldı.

First Lady Jill Biden ile ilk kez 2020'de tanıştığı belirtilen kedinin ismi, Willow. Adını Jill Biden'ın memleketi Willow Grove kentinden alan 2 yaşındaki kedinin First Lady'yi gördüğü anda kucağına atladığı ve konuşmasını yarıda kesmesine neden olduğu belirtildi. Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, konuya dair açıklamasında, "İkili arasında hemen bir bağ oluştu" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları

INDİA'DAN SONRA BEYAZ SARAYDA YAŞAYACAK İLK KEDİ

Biden çiftinin köpeği Commander ile birlikte yaşayacak olan kedi Willow'un, 'en sevdiği oyuncaklarıyla birlikte, koklamak ve keşfetmek için bolca alana sahip Beyaz Saray'a yerleştiği' kaydedildi. Willow, eski ABD Başkanı George W. Bush'un kedisi India'nın 2009'daki ev sahipliğinden bu yana Beyaz Saray'da yaşayan ilk kedi olacak.

Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları

SİNYALİ DAHA ÖNCE VERİLMİŞTİ

Biden çifti daha önce bir kedi sahiplenmek istediklerine dair sinyal vermişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayında konuya dair yöneltilen bir soruya Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yanıtı "Kedinin interneti yıkacağını biliyoruz ama bu durumla ilgili henüz bir bilgim yok" olmuştu. Geçen Nisan ayında ise Jill Biden, The Today Show'a kedinin 'kanatlarda beklediğini' söylemişti. Biden, New York Times'a verdiği röportajda ise kedinin Beyaz Saray'a gelişinin hayatını kaybeden köpekleri Major'un bazı davranışsal sorunları nedeniyle ertelendiğini kaydetmişti.

Jill Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa, Beyaz Saray'a bir de kedi geleceği haberlerini geçtiğimiz ay doğrulamıştı. Kedinin dişi olduğunu söyleyen LaRosa, Biden ailesine ocak ayında katılacağını açıklamıştı.

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Beyaz Saray, Joe Biden, ABD, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray'ın yeni üyesi bir kedi! İşte Willow'un ilk fotoğrafları - Son Dakika Dünya


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