Beyin Ameliyatı Sırasında Şarkı Söyleyen Hasta

Ameliyat sırasında uyanık olmak korkutucu, değil mi? Ancak bu hasta, beyin ameliyatı sırasında uyanık olmayı "eğlenceli" olarak nitelendirdi ve bunun arkasındaki sebep hem şaşırtıcı hem de sevimli. New Jersey'den 30 yaşındaki Krystina Vied, tıp profesyonelleri ondan işlem sırasında şarkı söylemesini istediğinde doktorlarına küçük bir konser verdi.

Vied'in doktoru ve Hackensack Meridian Health'taki Jersey Shore Üniversite Tıp Merkezi'nde nöroşirürjik onkoloji eş direktörü Dr. Nitesh Patel, "Krystina'nın tutkularından biri şarkı söylemektir. Karaoke yapmayı çok sever. O zaman neden onun şarkı söylemesine izin vermiyoruz?" dedi. Dr. Patel, ameliyatın Krystina üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını anlayabilmek için Krystina'nın uyanık ve konuşuyor olmasını istedi.

Şimdi küçük çocuklara öğretmenlik yapan Vied, 19 yaşındayken 11 yıl önce ilk nöbetini geçirdiğini ve bu durumun yaşam kalitesini etkilemeye başladığını söyledi. Bir giyim mağazasının ön bürosunda çalışırken kasasının arkasında nöbet geçirdiği bir olayı hatırladı. Bu olayın ardından, halka açık bir yerde başka bir nöbet geçirip geçireceği konusunda büyük bir endişe yaşadı. Vied, utandırıcı bir olay olarak nitelendirdiği bu olayın ardından bir epileptoloğa başvurdu ve MRI'a gönderildi. Dr. Patel, daha sonra beyin MR'ında konuşma-motor bölgelerinin yakınında bir tümör keşfetti.

"Tümörün kitlesel etkisi, beyin konuşma bölgelerine baskı yapıyor ve anormal elektriksel impulslara neden oluyor, bu da nöbetlerine yol açıyordu."

Moana'yı neden seçtiği sorulduğunda Vied, "Başlangıçta benden 'Sweet Caroline' şarkısını söylememi istediler ama ben sözlerini bilmiyordum, bu yüzden bana ne söylemek istediğimi sordular. Gerçekten Moana'yı neden seçtiğimi bilmiyorum. Ben büyük bir Disney hayranıyım. Sanırım kafam yakın zamanda dinlediğim bir şeyi düşündü." dedi.

Dr. Patel, Vied'in ameliyatını dikkatli bir şekilde planladıklarını belirtti. "Omniscient's QuickTime platformu"nu kullanarak hastanın beyin kısmını görselleştirebildiğini ve beyin tümörlerini ve diğer beyin anormalliklerini çıkarmak için beyin ameliyatı yaparken bu beyin kısımlarını koruma stratejisi geliştirebildiğini söyledi.

Vied'den şarkı söylemesini isteme sebebini açıklayan Dr. Patel, "Şarkı söylemek, testi hastanın daha kolay bir deneyim haline getirirken farklı konuşma bileşenlerini yakalamaya yardımcı olur." dedi. Sadece hastanın motor bileşenini test etmeye yardımcı olmadığını, aynı zamanda kadansı, ritmi, tonu ve diğer ince alanları da test ettiğini ekledi.