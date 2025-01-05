Biden, 19 Kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası Takdim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Biden, 19 Kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası Takdim Etti

Biden, 19 Kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası Takdim Etti

ABD Başkanı Joe Biden, George Soros, Michael J. Fox, Denzel Washington ve Lionel Messi gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişiye 'Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı takdim etti.

05.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Biden; George Soros, Micheal J. Fox, Denzel Washington, Lionel Messi, Magic Johnson ve Bono'nun da aralarında olduğu 19 kişiye ülkedeki en yüksek sivil nişan olan 'Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı takdim etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 19 kişiye ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan 'Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı taktı. Beyaz Saray'da yapılan törende konuşan Biden, "Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız" dedi.

Ödül alanlar arasında Dışişleri Bakanı eski Hillary Clinton, Amerikalı milyarder George Soros adına Alex Soros, sinema dünyasından Micheal J. Fox ve Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson ve İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono yer aldı. Gazze'de insani yardımlarıyla öne çıkan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres de ödül alanlar arasında bulundu.

Ödül alan diğer isimler ise şöyle sıralandı: "Anna Wintour, Ashton Baldwin Carter adına eşi Stephanie Carter, Tim Gill, Jane Goodall, Robert F. Kennedy adına kızı Kathleen Kennedy, Ralph Lauren, Bill Nye, Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson, George W. Romney adına Mitt Romney, David Rubenstein ve George Stevens, Jr."

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.

Kaynak: DHA

Denzel Washington, Lionel Messi, George Soros, George Soros, Joe Biden, Politika, Yaşam, Dünya, Fox, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, 19 Kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası Takdim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
07:27 Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor Benzine 1 lira 27 kuruş zam gelmesi bekleniyor
04:26 Husiler, İsrail’i gece yarısı bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 10:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, 19 Kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası Takdim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.