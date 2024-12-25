Biden Ailesi Noel Hazırlıklarını Tamamladı

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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'daki geleneksel Noel hazırlıklarının tamamlandığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

ABD Başkanı Joe Biden Noel için Beyaz Saray'ın süslenmesine dair yaptığı açıklamada, "Milletimiz bayram mevsiminin huzuru ve ışığıyla kutsansın. Mutlu Noeller ve Mutlu Bayramlar" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise "Başkan Biden ve First Lady, her yıl Amerikalılara bayramları kutlamak için Halk Evi'nin kapılarını giderek daha da açıyor" denildi.