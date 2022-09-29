ABD Başkanı Biden, kürsüden ne tarafa ineceğini bilemedi, eşi "Buradan aşağı gideceksin" dedi - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, kürsüden ne tarafa ineceğini bilemedi, eşi "Buradan aşağı gideceksin" dedi

29.09.2022 12:10

ABD Başkanı Joe Biden, kürsüde yaptıkları ile tekrar gündem oldu. Biden, eşi Jill Biden konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görüldü. First Lady Biden, kürsüden inmek isteyen Başkan Biden'a yolu göstererek, "Buradan aşağı gideceksin" dedi.

ABD Başkanı Biden başkanlığı sırasında sürekli olarak kürsüde yaptıkları ile gündeme geldi. Kimi zaman kürsüde dondu kaldı, kimi zamanda kürsüden inmekte zorluk çekti. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden,Engelliler Onur Ayı için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yaptı. Biden, eşinin konuşmasından sonra yaptıkları ile yine gündem oldu.

"KAFASI KARIŞTI"

Biden'ın, eşi Jill Biden konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görüldü. First Lady Biden, kürsüden inmek isteyen Başkan Biden'a yolu göstererek, "Buradan aşağı gideceksin" ifadesini kullandı. Kürsüden inerken donmuş gibi görünen Biden, etrafına bakındıktan sonra kürsüden ayrıldı.

Biden kürsüde yolunu şaşırdı, eşi 'Buradan aşağı gideceksin' dedi

BU HAREKETLERİ KÜRSÜDE DAHA ÖNCEDE YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Biden, AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen Küresel Fon Konferansına katıldığı sırada da benzer hareketler sergilemişti. Kürsüden inerken yolunu kaybetmiş gibi görüntülenen Biden için sosyal medya kullanıcıları, Biden'ın "kaybolmuş gibi göründüğü" yorumlarını yapmıştı.

Biden kürsüde yolunu şaşırdı, eşi 'Buradan aşağı gideceksin' dedi

JİLL BİDEN EŞİNİ SAVUNDU

Jill Biden 2021 yılında verdiği bir röportaj sırasında, Amerikalıların Başkan Biden'ın zihinsel yetenekleri hakkında soruları olduğunu gösteren anketler hakkında "Bence bu çok saçma" demişti. Eşinin yetenekleri hakkındaki soruları 'gülünç' olarak nitelendirerek, "O sonsuz bir iyimser. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ile ilişkiler kurmak, gündemini ileriye taşımak için günde neredeyse 24 saat çalışıyor. Bu çok önemli" diye konuşmuştu.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, kürsüden ne tarafa ineceğini bilemedi, eşi 'Buradan aşağı gideceksin' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, kürsüden ne tarafa ineceğini bilemedi, eşi "Buradan aşağı gideceksin" dedi - Son Dakika
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