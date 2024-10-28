Biden Erken Oy Kullanacak

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimi için erken oy kullanacak.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi için bugün erken oy kullanacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, bugün erken oy kullanacağı bildirildi. Açıklamada, Biden'ın, oyunu Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde kullanacağı bilgisi de paylaşıldı.
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