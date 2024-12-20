Biden, Ocak 2025\'te İtalya\'yı Ziyaret Edecek

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ABD Başkanı Joe Biden, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek. Biden, Papa Franciscus'un yanı sıra İtalyan yetkililerle bir araya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edeceği duyuruldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görevini 20 Ocak 2025'te devredecek Biden'ın, ziyaret kapsamında Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geleceği belirtildi.