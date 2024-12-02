Biden, Oğlu Hunter\'a Af İmzaladı

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(ANKARA) - Görevi 20 Ocak'ta sona erecek olan ABD Başkanı Joe Biden, daha önceki sözünün aksine vergi ihlallerinden ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı.

Biden, dün yaptığı açıklamada, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığı'nın karar alma sürecine müdahale etmeyeceğimi söyledim ve oğlumun seçici ve haksız bir şekilde yargılanmasını izlerken bile sözümü tuttum" dedi.

Beyaz Saray, Biden'ın, aralarında 20 Ocak'ta ABD başkanlık görevine başlayacak olan Donald Trump'ın da bulunduğu Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelen oğlu Hunter Biden'ı affetmeyeceğini ya da cezasını hafifletmeyeceğini dile getirmişti. Biden, Afrika gezisine çıkmadan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Hunter'ın davalarının gerçeklerine bakan hiçbir makul kişi, Hunter'ın sadece oğlum olduğu için seçildiğinden başka bir sonuca varamaz" diye konuştu. Biden'ın, af kararında, Hunter Biden'a 1 Ocak - 1 Aralık 2024 tarihleri arasındaki tüm suçlar için "tam ve koşulsuz" af verdiği belirtildi.

Hunter Biden'ın, 16 Aralık'taki davada hüküm giymesi bekleniyordu

Hunter Biden, bu ay yalan beyanda bulunma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giymişti. Biden, eylül ayında, uyuşturucu, fuhuş ve lüks eşyalar için harcama yaparken 1,4 milyon dolar vergi ödememekle ilgili federal suçlamaları kabul etmişti. Biden'ın 16 Aralık'taki davada hüküm giymesi bekleniyordu. Hunter Biden, dün yaptığı açıklamada "Bugün bana tanınan affı asla hafife almayacağım ve yeniden inşa ettiğim hayatımı hala hasta ve acı çekenlere yardım etmeye adayacağım" dedi.

Trump'tan açıklama

Trump, Truth Social sitesinde yaptığı paylaşımda, "Joe'nun Hunter'a verdiği af, yıllardır hapiste tutulan J-6 Rehinelerini de kapsıyor mu? Adaletin böylesine kötüye kullanılması ve yanlış uygulanması!" ifadelerini kullandı. Trump, bu ifadelerle, 2020 seçimlerini kazandığını iddia etmesinin ardından 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nı basmaktan hüküm giyenlere atıfta bulundu.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi Başkanı Temsilci James Comer, "Joe Biden, ailesinin yolsuz nüfuz ticareti faaliyetleri hakkında baştan sona yalan söyledi" dedi.