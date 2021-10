Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak

Mısır'ın başkenti Kahire'de bilim dünyasını çok yakından ilgilendiren bir keşif gerçekleştirildi. Kentin güneyindeki Sakara yakınlarındaki "Firavun'un tek arkadaşı" yazısının bulunduğu bir mezarda ortaya çıkarılan ve 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen mumya, Eski Krallık'tan kalma ise krallık tarihi ve mumyalama ile ilgili kitaplar yeniden yazılacak.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Khuwy adlı yüksek rütbeli bir asilzadeye ait olduğu belirlenen kalıntılar, aslında 2019'da bulunmuştu. Mumyalanarak bugüne ulaşmayı başaran cesedin şimdiye dek keşfedilen, karmaşık tekniklerle yapılmış en eski Mısır mumyalarından biri olduğu anlaşıldı.

"FİRAVUN'UN TEK ARKADAŞI"

Kalıntılar, Kahire'nin güneyindeki Sakara'ya yakın noktada, "Firavun'un tek arkadaşı" yazısının bulunduğu bir mezarda ortaya çıkarılmış ve yaklaşık 4 bin 400 yıl öncesine, Mısır'ın Eski Krallık adı verilen dönemine tarihlenmişti.

"KİTAPLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKECEK"

Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden Profesör Selime İkram, "Bu gerçekten Eski Krallık'tan kalma bir mumyaysa, mumyalamayla ve Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitapların gözden geçirilmesi gerekecek" diye konuştu.

"TAMAMEN FARKLI BİR İZLENİM VERİYOR"

Mumya uzmanları Eski Krallık'ta bu işlemin çok basit olduğunu ve her zaman başarıyla tamamlanamadığını düşünüyordu. Örneğin beynin çıkarılmadığı ve yalnızca ara sıra iç organların çıkarıldığı görüşü hakimdi. "Gerçekten de ölen kişinin içinden çok dış görünüşüne önem verilirdi" diyen İkram, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayrıca şimdiye dek kayıtlara geçen Eski Krallık mumyalarında reçinelerin kullanımı çok daha sınırlı. Bu mumya ise reçineler ve tekstil ürünleriyle yapılan, tamamen farklı bir mumyalama izlenimi veriyor. Aslında daha çok bin yıl sonra bulunan mumyalara benziyor.

BELGESELLERE DE KONU OLACAK

Söz konusu keşif, National Geographic'in 7 Kasım'da başlayacak Mısır'ın Kayıp Hazineleri (Lost Treasures of Egypt) isimli belgesel serisinde de işlenecek. Keşif, 28 Kasım'da Mumyaların Yükselişi (Rise of the Mummies) adı verilen 4. bölümde yer alacak.