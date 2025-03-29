Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Eğitim

Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

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Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda başörtülü öğrencinin içeri alınmaması üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor. Son olarak okul müdürü Gülden Öğçüm, kendisini ikna etmeye gelen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğü sırada baygınlık geçirdi.

29.03.2025 10:12
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü şekilde okula girmek istemesi üzerine gergin anlar yaşandı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri tarafından engellenen öğrenci, diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı.

Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

YETKİLİYİ İÇERİ ALMADILAR

İrsen Küçük Ortaokulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, okulda konuşlanan bir grup öğretmen ve sendika yetkilisi tarafından kapıdan çevrildi.

Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

OKUL MÜDÜRÜ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Başörtüsü krizinin giderek büyüdüğü okulda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin okul müdürü Gülden Öğçüm ile yaptığı görüşme sırasında da tansiyon düşmedi. Yaşananlar karşısında sinir krizi geçiren okul müdürünün baygınlık geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti.

TÜZÜK GERİ ÇEKİLDİ

Öğrencilerin kıyafet yönetmeliğine dair farklı uygulamalara maruz kalmasının önüne geçmek amacıyla yapılan tüzük değişikliği, öğrencilere bone üzerine bandana takma hakkı tanıyordu. Ancak, öğretmen sendikalarının düzenlemeye karşı çıkarak protesto gösterileri düzenlemesi üzerine Başbakan Ünal Üstel, sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeler sonucunda tüzüğün geri çekileceği açıklandı. Alınan karar doğrultusunda, "Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete'den kaldırıldı. Böylece, kılık kıyafet kurallarına ilişkin belirleme yetkisi yeniden okul yönetimlerine bırakıldı.

AK PARTİ CEPHESİNDEN TEPKİ

KKTC'de İren Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula alınmamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çeliktepki gösterdi. Çelik, "KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarfettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gözlerin çevrildiği okulda \'başörtüsü\' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, İrsen Küçük, Güncel, Kıbrıs, Eğitim, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • 198210Berre:
    ciplak gelmek ilericilikmi yvsklar 225 50 Yanıtla
  • CENGİZ DOĞAN:
    sizlerin yaptığı laikliğe müdale etmektir gericilik sizin yaptığınızdır 99 104 Yanıtla
  • cemal köse:
    Kıbrıs halkı İslamdan çok uzak bırakıldı. Yazık. 141 32 Yanıtla
  • mahmut eroğlu:
    Nerde din düşmanı var kamalin maskesini takıyor. 109 42 Yanıtla
  • 34ercan34:
    kesin rum dur bu kaşar 111 34 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    DEMEKKİ ÇIPLAKLIK İLERİCİLİK OLUYOR BİZİM DAMDAKİ İNEKTE BİZİ GEÇTİ DESENE MÜBAREK HAYVANIN HERŞEYİ MEYDANDA 111 27 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Denize dökülüp bogulmayıp geri gelenler uzaya gittinde baş örtüsümü engel oldu 94 11 Yanıtla
  • Ahmet İnan Polat:
    patlatın memuriyetini koyun awina gitsin 68 27 Yanıtla
  • taner taner:
    Bunlara sebep olanlar kendilerine baksın İslama ne kadar kötülük yapmışlar hırsızlık yolsuzluk baskı tehdit gençler boyle dın tuccarlarını gorup atayıst olmuş sebebi belli sagır sultan biliyor sebebını yazık olan hakıkı Müslümana oluyor bu yavrumuza oldugu gibi 50 16 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Ömer Çelik yine c. h. P ye laf attı baş örtüsü diye bir şey yok Tesettür olacak gerçek mümin tesettür takacak başı kapalı kolu açık başı kapalı daracık pantolon her tarafı ortada olmaz ömer Çelik 34 12 Yanıtla
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