ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin

Geniş Video İzle

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un mega hapishanesini ziyaret ettikten sonra, yasa dışı göçmenlere sert bir mesaj verdi. Noem, suç işleyen göçmenlere ''Hemen gidin, gitmezseniz tutuklanıp El Salvador'a gönderileceksiniz'' diyerek, Trump ile birlikte göçmenlere karşı sert bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

29.03.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un yüksek güvenlikli mega hapishanesini ziyaret etti. 'Yürüyen ölülerin hapishanesi' olarak bilinen hapishaneden bir video çeken Kristi Noem, yasa dışı göçmenlere yönelik sert mesajlar verdi.

"HEMEN GİDİN YOKSA TUTUKLANIRSINIZ"

Noem, eski Başkan Donald Trump ile birlikte yasa dışı göçle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Trump ve benim suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var; hemen gidin. Eğer gitmezseniz sizi tutuklayacağız ve kendinizi El Salvador'da bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

GÖÇ POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM Mİ?

Noem'in bu açıklamaları, ABD'de yasa dışı göçle mücadelede daha sert politikaların sinyali olarak değerlendiriliyor. Özellikle Trump'ın başkanlık yarışındaki söylemleriyle örtüşen bu açıklama, ülkedeki göç politikalarının nasıl şekilleneceği konusunda tartışmalara yol açtı. Yetkililer, ABD'nin suç işleyen göçmenler için sınır dışı politikalarını sıkılaştırmayı planladığını belirtiyor. Ancak, bu tür uygulamaların uluslararası hukuka uygunluğu ve insan hakları açısından nasıl karşılanacağı merak konusu.

ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin

Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
16:56 Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
16:38 E-Devlet’e yeni hizmet eklendi E-Devlet'e yeni hizmet eklendi
16:31 Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
16:17 Michael Schumacher’den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber
16:09 Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı Efsane ismin ve eşinin cenazesi sahipsiz kaldı
16:02 Gine’de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 13:10:45. #7.12#
SON DAKİKA: ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement