ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un yüksek güvenlikli mega hapishanesini ziyaret etti. 'Yürüyen ölülerin hapishanesi' olarak bilinen hapishaneden bir video çeken Kristi Noem, yasa dışı göçmenlere yönelik sert mesajlar verdi.

"HEMEN GİDİN YOKSA TUTUKLANIRSINIZ"

Noem, eski Başkan Donald Trump ile birlikte yasa dışı göçle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Trump ve benim suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var; hemen gidin. Eğer gitmezseniz sizi tutuklayacağız ve kendinizi El Salvador'da bulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

GÖÇ POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM Mİ?

Noem'in bu açıklamaları, ABD'de yasa dışı göçle mücadelede daha sert politikaların sinyali olarak değerlendiriliyor. Özellikle Trump'ın başkanlık yarışındaki söylemleriyle örtüşen bu açıklama, ülkedeki göç politikalarının nasıl şekilleneceği konusunda tartışmalara yol açtı. Yetkililer, ABD'nin suç işleyen göçmenler için sınır dışı politikalarını sıkılaştırmayı planladığını belirtiyor. Ancak, bu tür uygulamaların uluslararası hukuka uygunluğu ve insan hakları açısından nasıl karşılanacağı merak konusu.