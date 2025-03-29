Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor: En az 694 ölü, 1670 yaralı - Son Dakika
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor: En az 694 ölü, 1670 yaralı

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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişi hayatını kaybetti, 1670 kişinin yaralandı.

29.03.2025 07:06  Güncelleme: 07:35
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremler, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM PEK ÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor: En az 694 ölü, 1670 yaralı

KÖPRÜ VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Depremin merkez üssü Myanmar'da karayollarında da hasar oluştu. Köprüler ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü açıklandı.

Bölgedeki barajların da hasar görmüş olabileceği belirtiliyor.

Bir camideki yıkım sonrası ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu. Çok sayıda binada ağır hasar meydana geldi.

Myanmar'da ülkenin kontrolünü elinde bulunduran askeri cunta, uluslararası yardım talebinde bulundu. Çok sayıda yaralı sebebiyle kan bağışı çağrısı yapıldı.

7,7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı Tayland, Hindistan ve Çin'de de hasara yol açtı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ayrıca ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay'ın da dahil olduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi. Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

DEPREM TAYLAND'I DA VURDU

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.

Myanmar'ı vuran depremin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti.

Bangkok'ta yetkililer hasarlı binalara ilişkin yaklaşık 170 bildiri aldıklarını kaydederken, demir yolu hizmetlerinin yarına kadar durdurulduğu bildirildi.

Ülkede durumun kontrol altında olduğu belirtilirken, artçı sarsıntılara ilişkin uyarılar yapılıyor.

CUNTA ÖLÜ SAYISINI 694 OLARAK AÇIKLADI

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 1002 kişinin öldüğü, 2 bin 376'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor: En az 694 ölü, 1670 yaralı

KIZILHAÇ ENDİŞELİ

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Myanmar Ülke Delegasyonu Program Koordinatörü Marie Manrique, Myanmar'da meydana gelen depremlerin "olası insani etkisi" konusunda çok endişeli olduklarını bildirdi.

Manrique, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Myanmar'da bugün meydana gelen büyük depremlerin ülkenin birçok yeri ile komşu ülkeler Tayland, Çin ve Hindistan'da hissedildiğini kaydeden Manrique, bulundukları binayı tahliye etmek durumunda kaldıklarının altını çizdi.

Manrique, depremlerde birçok bina ile yol ve köprüler dahil kamu altyapısının zarar gördüğüne işaret etti.

Myanmar Kızılhaç ekiplerinin acil durum müdahalesini etkinleştirdiğini aktaran Manrique, bir süre sonra depremin etkisine ilişkin net bilgileri elde etmeye başlayacaklarını söyledi.

Manrique, "Depremlerin olası insani etkisi konusunda çok endişeliyiz. Ticari telefon hatlarının çoğu çalışmıyor." dedi.

Myanmar'ın uzun süredir farklı krizlerle mücadele ettiğini belirten Manrique, depremlerin, uzun süren kriz nedeniyle savunmasız durumda olanları daha çok etkileyeceğini kaydetti.

Myanmar\'daki depremlerde can kaybı artıyor: En az 694 ölü, 1670 yaralı

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Son Dakika Güncel Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor: En az 694 ölü, 1670 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adalet adalet:
    Ekremin yerine kayyum atanmalı ve derhal İstanbul için çürük binalar dönüşüme başlanmalıdır insanlar kaderine terk edilemez 4 2 Yanıtla
  • Ademizgin123 Yigit:
    Cahiliye donemi düşüncelerinden vazgeçin artik neden Bi tek İstanbul niye Ekrem cahiliyetinizi düşüncelerinizi düzeltin deprem olmaz 0 0 Yanıtla
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