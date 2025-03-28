İrem Derici hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İrem Derici hastaneye kaldırıldı

İrem Derici hastaneye kaldırıldı

İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmiş ve sevgilisinin fotoğrafını dövme olarak vücuduna işleterek romantizmini taçlandırmıştı. Ancak yoğun konser temposuna dayanamayan Derici, ani baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Müşahede altında tutulan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ve son kontrollerin ardından taburcu edileceği aktarıldı.

28.03.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti.

Katıldığı bir programda sevgilisinin 25 yaşında olduğunu belirten Derici, yeni ilişkisiyle oldukça heyecanlı olduğunu sözlerine eklemişti. Son olarak sevgilisiyle olan bir görseli vücuduna dövme yaptıran İrem Derici'den şimdi ise sevenlerini üzen bir haber geldi.

BUGÜN TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Yoğun konser temposuna dayanamayan İrem Derici, ani baş dönmesi yaşayınca Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının bir gün boyunca müşahede altında tutulduğu öğrenildi. tv100'ün haberine göre, güzel şarkıcı, bir gün boyunca müşahede altına alındı. Derici, yapılan son kontrollerin ardından bugün taburcu edilecek

Baş Dönmesi, İrem Derici, Magazin, 3-sayfa, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Umut Ürgün:
    çok büyük bir haber ne kadar boş beleş haber varsa burda 3 0 Yanıtla
  • 6490203:
    koymuş heralde çocuğu 3 0 Yanıtla
  • hirki6-xezwyG-seqhug:
    bayram hediyesi haber alırız inşallah 2 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Yakından gördüm ALLAH affetsin ama ölülere benziyor..yüzü soluk mutsuz huzursuz 1 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ne oldum delisi olursan klavuzu karga olanın burnu pokton çıkmaz kocayı boşadın iyi günde kötü günde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:10 Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 15:24:30. #7.12#
SON DAKİKA: İrem Derici hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement