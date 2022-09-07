Yoğun egzersiz, meme kanseri riskini düşürüyor - Son Dakika
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Yoğun egzersiz, meme kanseri riskini düşürüyor

07.09.2022 13:50
Yoğun egzersiz, meme kanseri riskini düşürüyor

Bilim insanları, dün basın açıklaması yaparak fiziksel aktiviteyi artırmanın meme kanseri riskini düşürdüğüne dair bulgular elde ettiklerini duyurdu.

Bilim insanları, dün basın açıklaması yaparak fiziksel aktiviteyi artırmanın meme kanseri riskini düşürdüğüne dair bulgular elde ettiklerini duyurdu.

Avustralya'daki Victoria Kanser Konseyi ve İngiltere'deki Bristol Tıp Okulu tarafından yürütülen çalışma sonuçlarına göre, artan fiziksel aktivite meme kanseri riskini düşürüyor. Bristol tarafından dün yapılan basın açıklamasında, bulguların hastalığın tüm türleri ve evreleri için geçerli olduğu, araştırmacıların meme kanserinden korunmanın bir yolu olarak egzersize daha fazla odaklanmayı önerdiği belirtildi.

Bilim insanları, yüksek düzeyde bir fiziksel aktivitenin meme kanseri riskinde yüzde 41'lik bir azalma ve haftada en az üç gün şiddetli fiziksel aktivite yapanlarda ise yüzde 38'lik bir azalma ilişkisi tespit etti. Fiziksel aktivitenin kanser riskini nasıl etkilediğini belirlemek ve diğer bölgelerdeki kanserler üzerindeki etkisini araştırmak için daha fazla çalışma yapılacağının altı çizildi.

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Kaynak: DHA

Avustralya, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yoğun egzersiz, meme kanseri riskini düşürüyor - Son Dakika

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