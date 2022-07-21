Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor

Bilim insanları dünya genelindeki araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bilim insanları tarafından yapılan ilginç keşiflere bir yenisi daha eklendi.
ABD'nin Miami Üniversitesi'nden Profesör Sam Purkis'in başında olan ekip tarafından Kızıldeniz'de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda koca bir delik bulundu. Ancak bilim insanları deliğin normal olmadığını ve içerisine giren canlıları saniyeler içerisinde öldürdüğünü tespit etti.
Bilim insanları bu sudaki tuz seviyesinin yeterli olmayacağını, bunun da hidrojen sülfür gibi toksik kimyasalların barınmasına neden olabileceğini ifade etti. Bu kimyasalların da canlıları öldürdüğü biliniyor.
İşte keşfedilen delik:
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