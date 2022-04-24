Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi? - Son Dakika
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Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?

24.04.2022 09:14
Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?

Dünya genelinde yaşanan gıda krizi sonrası bilim insanları çok konuşulacak iddialarda bulundu. Sosyobiyolog Edward Wilson, "Dünyanın insanları beslemesi için bir sınır var. Dünyadaki herkes vejetaryen olsa bile üretilen et yetmiyor. 2049'larda dünya nüfusu 10 milyarı bulacak ve dünyanın bu kadar insanı beslemeye gücü yetmeyecek" dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere koronavirüs salgının da etkisiyle dünya genelinde gıda krizi yaşanmaya başladı. Özellikle ayçiçek yağı, sebze ve et fiyatlarında ciddi bir yükselme meydana geldi.

BİLİMİN DE BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ

Dünyada gıda konusunda yaşanan bu gelişmeler, bilim camiasının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bilim insanları tarafından konuyla ilgili hazırlanan son rapor ise duyanları adeta buz kestirdi.

"DÜNYANIN İNSANLIĞI BESLEMEK İÇİN SINIRLARI VAR"

Çalışmanın yazarları arasında yer alan Sosyobiyolog Edward Wilson, "Dünyanın insanları beslemesi için bir sınır var. Dünyadaki herkes vejetaryen olsa bile üretilen et yetmiyor. 2049'larda dünya nüfusu 10 milyarı bulacak ve dünyanın bu kadar insanı beslemeye gücü yetmeyecek" dedi.

KORKUNÇ KIYAMET SENARYOSU

Bilim insanları ayrıca 2049 yılına ilişkin korkunç tahminlerde de bulundu. Uzmanlar, dünyanın sadece 27 yıl 251 günlük gıda stoku kaldığını belirterek, 2049 yılı 24 Nisanı'nı kıyamet olarak gördüklerini belirtti.

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Son Dakika Dünya Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi? - Son Dakika


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