Bill Gates\'ten Kamala Harris\'e 50 Milyon Dolar Bağış

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TEKNOLOJİ şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, Kamala Harris'in seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağışladı.

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın ABD başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasına son 3 ayda toplam 75 milyon dolar bağış yaptığının açıklanmasının ardından, Bill Gates, demokrat başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyasına 50 milyon dolar bağışladı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Gates'in bağışı Kamala Harris'i destekleyen ana dış fon toplama grubu Future Forward'ın kar amacı gütmeyen kolu olan Future Forward USA Action'a gitti.