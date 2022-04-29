Binlerce İngiliz askeri, yaz boyu tatbikatlar için Avrupa'da konuşlanıyor - Son Dakika

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8000 İngiliz Ordusu askeri, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük konuşlandırmalardan birinde, bu yaz Avrupa çapında bir dizi planlı tatbikat yapacak" denildi.

NATO güçleriyle birlikte yürütülen ve bazısı bu hafta başlayan tatbikatların Finlandiya, Polonya ve Estonya'dan Kuzey Makedonya'ya kadar olan ülkeleri kapsayacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, bahsi geçen tatbikatlara NATO ve Ortak Sefer Kuvvetleri (JEF) müttefikleri ve ortaklarından on binlerce askerinin de katılacağını vurguladı.