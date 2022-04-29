Binlerce İngiliz askeri, yaz boyu tatbikatlar için Avrupa'da konuşlanıyor - Son Dakika
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Binlerce İngiliz askeri, yaz boyu tatbikatlar için Avrupa'da konuşlanıyor

29.04.2022 12:22
Binlerce İngiliz askeri, yaz boyu tatbikatlar için Avrupa'da konuşlanıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8000 İngiliz Ordusu askeri, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük konuşlandırmalardan birinde, bu yaz Avrupa çapında bir dizi planlı tatbikat yapacak" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8000 İngiliz Ordusu askeri, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük konuşlandırmalardan birinde, bu yaz Avrupa çapında bir dizi planlı tatbikat yapacak" denildi.

NATO güçleriyle birlikte yürütülen ve bazısı bu hafta başlayan tatbikatların Finlandiya, Polonya ve  Estonya'dan Kuzey Makedonya'ya kadar olan ülkeleri kapsayacağı belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı, bahsi geçen tatbikatlara NATO ve Ortak Sefer Kuvvetleri (JEF) müttefikleri ve ortaklarından on binlerce askerinin de katılacağını vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace "Avrupa'nın güvenliği hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu tatbikatlar, birliklerimizin Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük ortak konuşlandırmalardan birinde bir dayanışma ve güç gösterisi içinde NATO ve Ortak Sefer Kuvvetleri genelindeki müttefikler ve ortaklarla güçlerini birleştirdiğini görecek" ifadelerini kullandı.TATBİKAT OK FİNLADİYA'DA, TATBİKAT KİRPİ LETONYA-ESTONYA SINIRINDATatbikat Ok için Kraliyet Süvari Birliği, ABD, Letonya ve Estonya da dahil olmak üzere diğer ortakların katılımıyla Finlandiya Zırhlı Tugayı'na dahil olacak. Mayıs ayında düzenlenecek Tatbikat Kirpi kapsamında Kraliyet Galler Savaş Grubu ve Kraliyet Tank Alayı, Estonya-Letonya sınırında, Fransız ve Danimarkalı askerler de dahil olmak üzere 18 bin NATO askerinin yanında tatbikat yapacak. Sahra Ordusu Komutanı Korgeneral Ralph Wooddisse konuşlandırmayla ilgili yaptığı açıklamada "İngiliz Ordusunun profesyonelliği, eğitimi ve çevikliği ile birleşen konuşlandırmanın ölçeği, bu yüzyılda Avrupa'da görülmeyen bir ölçekte saldırganlığı caydıracak" dedi.TATBİKAT SAVUNUCU POLONYA'DAPolonya'da devam eden Tatbikat Savunucu'ya 1000 İngiliz askeri Polonya, Danimarka ve ABD dahil olmak üzere 11 ülkenin birlikleriyle devam edildiği ifade edildi. Bu tatbikata, Almanya'daki NATO görevi yürüten Challenger 2 tankları ve zırhlı araçları da katılıyor.  TATBİKAT HIZLI YANIT KUZEY MAKEDONYA'DATatbikat hızlı Yanıt, Kuzey Makedonya'da 2500'ü İngiliz olmak üzere toplamda 4500 NATO askerinin katılımıyla bu hafta başladı. Tatbikata İngiltere'nin yanı sıra Fransız, ABD'li, İtalyan ve Arnavutluk hava birlikleri katılıyor.

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Soğuk Savaş, Tatbikat, Polonya, England, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Binlerce İngiliz askeri, yaz boyu tatbikatlar için Avrupa'da konuşlanıyor - Son Dakika


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