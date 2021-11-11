Üye Girişi
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı - Son Dakika

BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı

11.11.2021 14:15

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech'in geliştirdiği Comirnaty isimli koronavirüs aşısının ölümcül yan etkileri olduğuna dair iddia büyük ses getirdi. Aşıyı derinlemesine inceleyen ve olası yan etkilerini değerlendiren Avrupa İlaç Dairesi, Comirnaty'nin çoklu sistem iltihaplanma sendromuna neden olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Dünya çapında 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıları belirli aralıklarla inceleyen ve olası yan etkilerini masaya yatıran Avrupa İlaç Dairesi (EMA) yeni bir güncelleme yayınladı.

ÇOKLU SİSTEM İLTİHAPLANMA SENDROMU İDDİALARINA YANIT GELDİ

EMA, Comirnaty'nin yanı sıra diğer koronavirüs aşıları ile ilgili güncelleme yaptı. Yapılan açıklamada Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği korona aşısı Comirnaty'nin çoklu sistem iltihaplanma sendromuna neden olduğuna dair iddiaların değerlendirildiği belirtildi.

"YETERLİ DELİL VE KANIT YOK"

Açıklamada Comirnaty ile bu hastalık arasında bir bağlantı için yeterli delil ve kanıt olmadığı duyuruldu. Öte yandan kalpte iltihaplanmaya sebep olan miyokardit ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.

BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı

Uğur Şahin, İlaç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı 13:17 Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor 09:36 Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
Zajc: Teklif varsa giderim Zajc: Teklif varsa giderim         
14:20
Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı Bartın'da 417 öğrenci hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı         
13:26
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları         
12:56
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 14:27:15. #1.12#
SON DAKİKA: BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement