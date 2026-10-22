BioWare kapandı: Mass Effect ve Dragon Age'in yapımcısı 31 yıl sonra kapılarını kapattı - Son Dakika
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BioWare kapandı: Mass Effect ve Dragon Age'in yapımcısı 31 yıl sonra kapılarını kapattı

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BioWare kapandı: Mass Effect ve Dragon Age\'in yapımcısı 31 yıl sonra kapılarını kapattı
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Mass Effect ve Dragon Age serilerinin geliştiricisi Kanadalı oyun stüdyosu BioWare, son iki oyununun satış beklentisini karşılamamasının ardından Electronic Arts kararıyla kapatıldı. EA, şirket genelinde 400 kişiyi işten çıkarıyor.

BBC'nin haberine göre Mass Effect ve Dragon Age serileriyle tanınan Kanadalı oyun stüdyosu BioWare, 31 yıllık geçmişinin ardından kapatıldı.

1995'te kurulan ve dallanıp budaklanan hikâyeleriyle milyonlarca hayran kazanan stüdyonun son iki oyunu satış beklentilerini karşılamadı. Çatı şirket Electronic Arts (EA), şirket genelinde 400 kişiyi işten çıkarırken BioWare'i de kapatma kararı aldığını duyurdu.

Yeni bir Mass Effect oyunu üzerinde çalışan BioWare, yaptığı açıklamada 31 yıl boyunca oyunculara "hikâyenin en önemli parçası" oldukları için teşekkür etti.

Stüdyo ilk büyük başarısını 1998'de Dungeons and Dragons kurallarına dayanan Baldur's Gate ile yakalamış, 2003'te Star Wars: Knights of the Old Republic'i çıkarmıştı. 2000'lerin sonunda Mass Effect üçlemesi ve Dragon Age oyunlarıyla zirveye çıktı.

Ancak 2019'da çıkan çok oyunculu Anthem hayranları ve eleştirmenleri hayal kırıklığına uğrattı. 2024'te yayımlanan Dragon Age: The Veilguard da uzun geliştirme sürecine bağlanan ılık yorumlar aldı.

Kapanma haberi oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mass Effect'in ana karakteri Komutan Shepard'ı seslendiren Jennifer Hale ve Mark Meer, canlı yayında hayranlara seslendi. The Witcher'ın yapımcısı CD Projekt Red'in eş CEO'su Michal Nowakowski de "Oyun sektörü için iyi bir gün değil" yorumunu yaptı.

Kapanma, EA'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki bir yatırımcı grubuna 55 milyar dolara satılmasından aylar sonra geldi. EA, Iron Man ve Star Wars Jedi oyunları gibi daha az sayıda büyük projeye odaklanacağını açıkladı.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
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