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Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi - Son Dakika

Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi

18.12.2021 13:55
Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Queens kentinde meydana gelen olayda bir kadını asansöre kadar takip eden erkek, önce kadını bıçakla tehdit ettikten sonra pantolonunu indirdi. Korku dolu anlar kameralara da yansıdı.

ABD'nin Queens kentindeki taciz olayı, kameralara yakalandı. Önceki gün saat 12.00 sularında meydana gelen olaya göre 51 yaşındaki tacizci, bir kadını adım adım takip etti. İkili daha sonra bir apartmana girdi. Her şeyden habersiz kadın, arkasındaki kimsenin olmadığını düşünerek asansörle yukarı çıkmaya çalıştı ancak bu sırada tacizci de hemen arkasından geldi.

KADINI BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Tacizci, elindeki bıçakla kadını tehdit ettikten sonra pantolonunu indirdi. Elindeki çantayı yere düşüren kadın, cesur bir hamle yaparak tacizciye karşı direndi. İkili arasındaki mücadelenin ardından tacizci kaçmak zorunda kaldı.

Asansörde iğrenç taciz! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi

APARTMAN BOŞLUĞUNDAN KAÇTI

Olayın ardından hızlı şekilde apartman boşluğundan kaçan adam, izini kaybettirmeyi başardı. Kadının şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şimdi her yerde 51 yaşındaki asansör tacizcisini arıyor.

Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi

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Son Dakika Dünya Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bir asansör tacizi de ABD'de! Takip ettiği kadının yanında pantolonunu indirdi - Son Dakika
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