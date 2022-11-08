Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki ismi işaret etti: Varlığı endişe verici - Son Dakika
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Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki ismi işaret etti: Varlığı endişe verici

08.11.2022 13:36
Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki ismi işaret etti: Varlığı endişe verici

Yunanistan'da, gündem yine Türkiye oldu. Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis'in bir gazeteye verdiği demeçte, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinde bulunmasına dikkat çekildi. Haberde, "Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta." ifadeleri kullanıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye toprakları dışındaki başarılı operasyonları ve adımları, tüm dünyada olduğu gibi Yunanistan'ın da radarına girmiş durumda.

Son olarak Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis, MİT'in faaliyetlerinin Atina için ne anlama geldiğine dair Yunan medyasından Pentapostagma'ya değerlendirmelerde bulundu. Korgeneral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle yurt dışına yaptığı resmi ziyaretlerinde heyetinde bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığına işaret etti.

"VARLIĞI ENDİŞE VERİYOR"

Korgeneral Kambouridis, "Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta." dedi.

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"TÜRK ÇIKARLARI İÇİN ÖNEMLİ KABUL EDİLİYOR"

Haberde ayrıca MİT'in operasyonel yetenekleri nedeniyle Yunanistan'ın alarm durumuna geçmesine dair ifadeler kullanıldı. Pentapostagma'nın haberine göre, Kambouridis, MİT'in sınır ötesinde de operasyonlara katıldığına dikkati çekti. Türk hükümetinin, MİT'in "aşırı grup ve örgütlerle olan yeraltı bağlantılarının ortaya çıkarmasına" öncelik verdiği vurgulandı.

Yunan Korgeneral, "MİT'in Irak'taki rolü, hem siyasi hem de operasyonel düzeydeki gelişmeleri etkilemesinden dolayı Türk çıkarları için önemli kabul ediliyor. MİT, Kuzey Irak'ta PKK liderlerine yönelik silahlı operasyonlar düzenledi." ifadelerini kullandı.

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Hakan Fidan, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki ismi işaret etti: Varlığı endişe verici - Son Dakika


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