Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası düzenlemek isteyen İsveç farklı ülkelerden 20 katılımcının kaydını aldı. Ayrıca, yarışmacılar birkaç hafta boyunca her gün altı saat yarışacaklar. Ve katılımcılar, aktiviteleri 45 dakika ila bir saat süreyle gerçekleştirecekler.
İsveç Cinsel İlişki Federasyonu Başkanı Dragan Bratych'e göre, cinsel ilişki bir spor olarak kabul edilmesi, zihinsel ve fiziksel sağlığı teşvik edecektir. Ayrıca, istenen sonuçları elde etmek için yarışma öncesi eğitimin öneminden bahsetti.
Federasyona göre, cinsel ilişki şampiyonasının kazananları, beş hakem ve bir seyirci tarafından belirlenecek. Ayrıca, toplam oyların %70'i seyircinin tarafından dikkate alınacak. Ve hakemlerden kalan %30 oylar dikkate alınacak.
Son Dakika › Dünya › Bir ülkeden çılgın hamle! Cinsel ilişkiyi spor olarak kabul ettiler, Avrupa şampiyonasını düzenleyecekler - Son Dakika