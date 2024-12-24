Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı - Son Dakika
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Dünya

Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı

Bir ülkeden Esma Esad\'a ömür boyu giriş yasağı

İngiltere, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın İngiliz eşi Esma Esad'ın ülkeye dönüş planları konusunda endişeli. Çifte vatandaşlığı bulunan Esma Esad'ın İngiltere'ye dönmesi durumunda pasaportunun iptal edilmesi çağrısında bulunuldu. Esma Esad'ın İngiltere'de lüks bir yaşama dönmesinin, milyonlarca kurbanına hakaret olacağı ifade edildi.

24.12.2024 13:28
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İngiltere'de siyasi çevreler, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın İngiliz eşi Esma Esad'ın ülkeye olası dönüş planları konusunda alarma geçti. Yetkililer, çifte vatandaşlığı bulunan Esma Esad'ın pasaportunun iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Bu ay Suriye'deki rejimin devrilmesinin ardından Rusya'ya sığınan Esad çifti hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türk medyasının haberine göre, 49 yaşındaki Esma Esad, kanser tedavisi gerekçesiyle İngiltere'ye dönmeyi planlıyor.

Adalet Bakanı Robert Jenrick konuyla ilgili, "Esad'ın eşinin İngiltere'de lüks bir yaşama dönmesi, milyonlarca kurbanına hakaret olur" açıklamasını yaparken, Dışişleri Bakanı David Lammy de "Yaptırım uygulanan biri olarak İngiltere'de hoş karşılanmayacak" ifadelerini kullandı.

Londra'da doğup büyüyen ve başarılı bir bankacılık kariyerine sahip olan Esma Esad, 2000 yılında Beşar Esad ile evlendi. 2012'de AB yaptırımları kapsamında İngiltere'deki mal varlığı dondurulan Esma Esad hakkında, 2021'de Suriye'deki savaş suçlarına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kremlin sözcüsü, çiftin Moskova'da kısıtlı şartlarda tutulduğu iddialarını yalanlarken, muhalif analist Stanislav Belkovsky, "Esma Esad için Moskova'daki altın kafeste yaşam artık tatmin edici değil" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümeti, yaptırımlar ve seyahat yasağının devam edeceğini belirtirken, Esad çifti boşanma haberleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Esma Esad, Politika, Suriye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yalnız Kurt:
    zaten orada yaşıyor saçma sapan bir haber 0 0 Yanıtla
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