BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak - Son Dakika
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BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak

04.08.2022 11:23
BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında Olenivka'da düzenlenen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırının BM tarafından kurulan ekip tarafından soruşturulacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında Olenivka'da düzenlenen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğü saldırının BM tarafından kurulan ekip tarafından soruşturulacağını duyurdu.

Guterres, Rusya'nın ve Ukrayna'nın talebi üzerine soruşturma ekibinin kurulacağını belirterek, "Öncelikle en önemli nokta ile ilgili olarak, bahsettiğiniz olaylarla ilgili olarak Rusya Federasyonu'ndan ve Ukrayna'dan inceleme yapılması talebini aldık. Kendi yetkinlik ve yetkilerime uygun olarak bir soruşturma misyonu başlatmaya karar verdim. Suç soruşturması yapma yetkim yok" dedi.

"ŞU ANDA HAZIRLANIYORUZ, UKRAYNA VE RUSYA'YA SUNACAĞIZ"Guterres, ekibin şu anda hazırlandığını, gelişmelerin Rusya ve Ukrayna ile paylaşılacağını ifade ederek, "Umarım bu soruşturmanın tanımı üzerinde bir anlaşmaya varabiliriz. Aynı zamanda, bu ekibe entegre etmeye yetkin, bağımsız kişiler arıyoruz. Her iki taraftan da erişim ve elde etmek için gerekli tüm verilere sahip olmayı ve olayın iç yüzünü gerçeği bulmayı umuyoruz. Dolayısıyla bu çok ciddiye aldığımız bir konu ve bunun için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.NELER OLMUŞTU?

30 Temmuz gecesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi açıklama yaparak Donetsk'in Olenivka kasabasındaki bir hapishaneye saldırı düzenlendiğini ve 50 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü duyurmuştu. Ukrayna ordusu, daha sonra hayatını kaybedenlerin Mariupol'daki çatışmalarda esir alınanlar olduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada sorumluların Ukrayna ve ABD olduğunu öne sürdü. Bakanlık, saldırının ABD'den Ukrayna'ya gönderilen HIMARS roket sistemiyle düzenlendiğini ifade etti. 31 Temmuz günü Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne resmi davette bulunarak olayın soruşturulmasını talep etti.


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ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür Guterres, Ukrayna'daki hapishane saldırısıyla ilgili komisyon kurulduğunu açıkladı Guterres, Ukrayna'daki hapishane saldırısıyla ilgili komisyon kurulduğunu açıkladı
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM, Olenivka'da 50 Ukraynalı esirin öldüğü saldırıyı soruşturacak - Son Dakika
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