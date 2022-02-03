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Birleşmiş Milletler: Yunanistan sınırında geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük - Son Dakika

Birleşmiş Milletler: Yunanistan sınırında geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük

03.02.2022 00:32
Birleşmiş Milletler: Yunanistan sınırında geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak yaşamlarını yitirdiklerine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bu trajedinin ortaya çıkmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşüyoruz." bilgisini paylaştı.

"DEHŞETE DÜŞTÜK"

Sözcü Msehli, 12 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak ölmesinden dehşete düştüklerinin altını çizdi.

"GERİ İTMELER ENDİŞE VERİCİ"

IOM tarafından daha önce birçok kez belirtildiği gibi bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarında ve dünyanın birçok yerinde hareket halindeki insanlara yönelik artan "geri itme" haberlerinin son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Msehli, geri itmelerin soruşturulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı. Msehli, "Bu tür uygulamaların uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve hiçbir koşulda yapılmaması gerektiğini yineliyoruz." ifadesini kullandı.IOM Sözcüsü Msehli, herhangi bir sınırda düzensiz göçmenlerin yaşam hakkına, refahına ve insan haklarına öncelik vermenin hayati önem taşıdığını kaydetti.

YÜKSEK KOMİSERLİKTEN YORUM GELMEDİ

Öte yandan, Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yorum yapmadı.

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Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Sözcü, GÖÇ, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler: Yunanistan sınırında geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler: Yunanistan sınırında geri itilen 12 düzensiz göçmenin donarak ölmesinden dehşete düştük - Son Dakika
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