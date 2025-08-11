BM\'den İsrail\'e Gazeteci Uyarısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alan saldırısını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırının, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail'in gazeteciler dahil tüm sivilleri koruma ve saygı gösterme yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, tüm gazetecilerin Gazze'ye derhal, güvenli ve engelsiz biçimde girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.