BM'den İsrail'e Kınama

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahya bölgesine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

BM Orta Doğu Özel Koordinatörü Wennesland sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahya kentinde bulunan toplu konutları hedef alan hava saldırısını kınadı. Wennesland açıklamasında, "Gazze'nin Kuzey Şeridi'ndeki çatışmalar, durmak bilmeyen İsrail saldırıları ve giderek kötüleşen insani krizin ortasında dehşet verici sahneler yaşanıyor. Bu savaş sona ermelidir. Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılmalı, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine son verilmeli ve siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Wennesland sivillere yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunurken, yerleşim yerlerinden ayrılmak durumunda kalan Filistinlilerin korunması gerektiğini vurguladı.