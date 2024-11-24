BM Dünya Gıda Programı 2025 Raporunu Açıkladı

Dünya

BM Dünya Gıda Programı, 2025 Küresel Görünüm Raporu'nu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 2025 Küresel Görünüm Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Raporda, 2025 yılında insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması için 16 milyar 900 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı kaydedilen raporda, bu sayının geçen yıla göre yüzde 10, pandemi öncesine göre de 200 milyon kişi arttığı bildirildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, küresel insani ihtiyaçların, yıkıcı çatışmalar, iklim felaketleri ve kapsamlı ekonomik çalkantılarla arttığını ifade ederek, "Açlığın ortadan kaldırılması hedefine ulaşılması için uluslararası toplumun acilen mali ve diplomatik desteğine ihtiyacımız var" dedi.