BM, El Nino\'nun son 76 yılın en güçlüsü olabileceği uyarısında bulundu

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM), etkileri dünya genelinde hissedilmeye başlayan El Nino'nun son 76 yılın en güçlü örneğine dönüşebileceği uyarısında bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), aşırı hava olaylarına karşı küresel ölçekte hazırlıkların artırıldığını bildirirken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyanın "aşırı hava koşulları açısından tehlike bölgesine" girdiğini söyledi.

WMO'nun son verilerine göre, Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Nino'nun en az 2027 yılının Şubat ayına kadar sürmesi ve 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olması bekleniyor.

Orta ve doğu tropikal Pasifik'in temel izleme bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıkları son haftalarda mevsim normallerinin 2 santigrat dereceden fazla üzerine çıkarken, aylık ortalamadaki farkın yaklaşık 4 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Okyanus yüzeyinin altında ise bazı bölgelerde sıcaklıkların normalin 8 derece üzerinde olduğu belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "El Nino gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Bilim hiçbir şüpheye yer bırakmıyor, gezegen keşfedilmemiş sularda ve bu sular giderek ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Pasifik Okyanusu'nda rüzgar düzenlerinin değişmesiyle ortaya çıkan doğal bir iklim olayı olan El Nino, sıcak suların doğuya doğru yayılmasına ve atmosfere daha fazla ısı aktarılmasına yol açıyor. Bunun sonucunda dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve orman yangını riski artarken, bazı bölgelerde ise şiddetli yağışlar, seller ve daha güçlü tayfunlar görülebiliyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı uzun vadeli küresel ısınmanın da El Nino'nun etkilerini daha ağır hale getirebileceği belirtiliyor.

WMO'ya göre gelecek aylarda Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzeyindeki geniş bölgelerde normalden daha az yağış bekleniyor. Bunun kuraklık ve orman yangını riskini artıracağı tahmin ediliyor.

Endonezya'da bu kurak sezonda ülke genelinde 107 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü. Yetkililer yangınları kontrol altına almak amacıyla yağış oluşturmak için bulut tohumlama uçaklarını devreye sokarken, Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde kurak sezonun normalden daha uzun sürmesi bekleniyor.

El Nino'nun etkileri küresel ticarete de yansımaya başladı. Panama Kanalı'nda yağışların azalacağı beklentisi nedeniyle kanaldan geçen gemi sayısının azaltılması planlanıyor.

El Nino dünyanın her bölgesinde kuraklığa yol açmıyor. Çin'de bu yıl yedi tayfunun karaya ulaşması beklenirken, ülkedeki uzmanlar yoğun tayfun sezonunu güçlü El Nino'nun etkileriyle ilişkilendiğini öngörüyor. Doğu Afrika'nın bazı kesimleri, Brezilya'nın güneyi ve ABD'nin güneyinde ise normalin üzerinde yağış bekleniyor. Bu durumun sel ve toprak kayması riskini artırabileceği belirtiliyor. Peru ve Ekvador da El Nino'nun şiddetli yağış etkilerine karşı en kırılgan ülkeler arasında gösteriliyor.