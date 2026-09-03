BM, El Nino'nun son 76 yılın en güçlüsü olabileceği uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM, El Nino'nun son 76 yılın en güçlüsü olabileceği uyarısında bulundu

BM, El Nino\'nun son 76 yılın en güçlüsü olabileceği uyarısında bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, hızla güçlenen El Nino'nun en az 2027 Şubat'ına kadar sürebileceğini ve son 76 yılın en güçlü örneği olabileceğini duyurdu. Aşırı hava olaylarına karşı uyaran BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın 'aşırı hava koşulları açısından tehlike bölgesine' girdiğini söyledi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM), etkileri dünya genelinde hissedilmeye başlayan El Nino'nun son 76 yılın en güçlü örneğine dönüşebileceği uyarısında bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), aşırı hava olaylarına karşı küresel ölçekte hazırlıkların artırıldığını bildirirken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyanın "aşırı hava koşulları açısından tehlike bölgesine" girdiğini söyledi.

WMO'nun son verilerine göre, Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Nino'nun en az 2027 yılının Şubat ayına kadar sürmesi ve 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olması bekleniyor.

Orta ve doğu tropikal Pasifik'in temel izleme bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıkları son haftalarda mevsim normallerinin 2 santigrat dereceden fazla üzerine çıkarken, aylık ortalamadaki farkın yaklaşık 4 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Okyanus yüzeyinin altında ise bazı bölgelerde sıcaklıkların normalin 8 derece üzerinde olduğu belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "El Nino gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Bilim hiçbir şüpheye yer bırakmıyor, gezegen keşfedilmemiş sularda ve bu sular giderek ısınıyor" ifadelerini kullandı.

Pasifik Okyanusu'nda rüzgar düzenlerinin değişmesiyle ortaya çıkan doğal bir iklim olayı olan El Nino, sıcak suların doğuya doğru yayılmasına ve atmosfere daha fazla ısı aktarılmasına yol açıyor. Bunun sonucunda dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve orman yangını riski artarken, bazı bölgelerde ise şiddetli yağışlar, seller ve daha güçlü tayfunlar görülebiliyor. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı uzun vadeli küresel ısınmanın da El Nino'nun etkilerini daha ağır hale getirebileceği belirtiliyor.

WMO'ya göre gelecek aylarda Güneydoğu Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzeyindeki geniş bölgelerde normalden daha az yağış bekleniyor. Bunun kuraklık ve orman yangını riskini artıracağı tahmin ediliyor.

Endonezya'da bu kurak sezonda ülke genelinde 107 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü. Yetkililer yangınları kontrol altına almak amacıyla yağış oluşturmak için bulut tohumlama uçaklarını devreye sokarken, Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde kurak sezonun normalden daha uzun sürmesi bekleniyor.

El Nino'nun etkileri küresel ticarete de yansımaya başladı. Panama Kanalı'nda yağışların azalacağı beklentisi nedeniyle kanaldan geçen gemi sayısının azaltılması planlanıyor.

El Nino dünyanın her bölgesinde kuraklığa yol açmıyor. Çin'de bu yıl yedi tayfunun karaya ulaşması beklenirken, ülkedeki uzmanlar yoğun tayfun sezonunu güçlü El Nino'nun etkileriyle ilişkilendiğini öngörüyor. Doğu Afrika'nın bazı kesimleri, Brezilya'nın güneyi ve ABD'nin güneyinde ise normalin üzerinde yağış bekleniyor. Bu durumun sel ve toprak kayması riskini artırabileceği belirtiliyor. Peru ve Ekvador da El Nino'nun şiddetli yağış etkilerine karşı en kırılgan ülkeler arasında gösteriliyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Hava Durumu, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM, El Nino'nun son 76 yılın en güçlüsü olabileceği uyarısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Türkiye’yi kahreden olayda yeni rapor İhmaller 9 yıl öncesine uzandı Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
“Artık mesele netleşmiştir“ deyip açıkladı: Bu bir suikast "Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi
Marmara’da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı Marmara'da batan geminin limandan ayrıldığı anlar ortaya çıktı
Pınar Altuğ 52 oldu Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
12:07
AK Parti gözden çıkardı mı Melih Gökçek’e açık açık soruldu
AK Parti gözden çıkardı mı? Melih Gökçek’e açık açık soruldu
11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:49:36. #7.12#
SON DAKİKA: BM, El Nino'nun son 76 yılın en güçlüsü olabileceği uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement