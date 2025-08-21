BM: Gazze'de Zorla Yerinden Edilenlerin Sayısı 796 Bini Aştı - Son Dakika
Dünya

BM: Gazze'de Zorla Yerinden Edilenlerin Sayısı 796 Bini Aştı

21.08.2025 22:49
Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısı 796 bini geçti.

BM, Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sayısının, geçen hafta gerçekleşen 17 bine yakın yeni göç ile 796 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross, günlük basın toplantısında konuştu. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmelerin arttığını belirten Gross, 12-20 Ağustos arasında Gazze Şeridi genelinde 17 bine yakın yeni yerinden edilme hareketinin kaydedildiğini bildirdi. Gross, "Bu son rakam, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana kaydedilen toplam yerinden edilme sayısını 796 binin üzerine çıkarıyor" dedi.

Zorla yerinden edilmelerin yüzde 95'inin Gazze kentinde gerçekleştiğini vurgulayan Gross, İsrail'in saldırılarına karşı insanların kentin doğu bölgelerinden kaçarak güneye ve batıya göç ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Göçmenler, Politika, Dünya, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
