BM Genel Kurulu'nda eskort skandalı! Gündüz üst düzey görüşmeler yapıp geceleri eğlendiler - Son Dakika

BM Genel Kurulu'nda eskort skandalı! Gündüz üst düzey görüşmeler yapıp geceleri eğlendiler

BM Genel Kurulu\'nda eskort skandalı! Gündüz üst düzey görüşmeler yapıp geceleri eğlendiler
Son Güncelleme: 21.09.2023 13:22

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sona ererken Amerikan gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Bütün dünyanın gözü bu hafta New York'taydı… New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na birçok lider ve heyeti katılırken, birçok ülke üst düzeyde temsil edildi. Hem BMGK'da yapılan konuşmalarda hem de bir dizi etkinlikte liderler, iş dünyasından temsilcilerle, aktivistlerle görüşerek mesajlarını paylaştı. ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Post ise Genel Kurul'la ilgili bombayı patlattı.

Gündüz görüşme gece eskort kızlarla...

New York Post'a konuşan kaynaklar, BMGK'nın gerçekleştiği dönemde şehre hem Las Vegas'tan hem de Avrupa'dan çok sayıda eskort ve hayat kadınının da geldiğini söyledi. New York Post'a konuşan kaynaklar, "Heyetler gündüz üst düzey görüşmeler yaparken geceleri ise üst düzey eskortlarla eğleniyorlar. Kızlar Las Vegas'tan ve Avrupa'dan geliyor. Adeta bir eskort zirvesi gibi" dedi.

Eskortların tek görüşe ücreti: 5 bin dolar

Gazeteye konuşan kaynaklar, New York'taki sektörün bu dönemde yüzde 20-25 arttığına da dikkat çekti. Bir kaynak, "Eskortlar bir görüşmede 3 bin ile 5 bin dolar arasında para kazanıyor. Birçok diplomat, resmi konutlarda ve büyükelçiliklerde bu kadınlarla buluşamayacağı için otellere gidiyor" dedi.

Striptiz kulübü özel odada 100 bin dolar...

Bir kaynak, bölgedeki gece kulüplerine ilginin de arttığına dikkat çekti. Gazeteye açıklama yapan bir diğer sektörel kaynak ise, "Bazı diplomatlar striptiz kulüplerinde özel oda tutuyor. Bu VIP odalarda bir gecede 50 bin ile 100 bin dolar harcıyorlar" derken, diplomatların kamuoyunun karşısında görünmemek istediğini de hatırlattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Kurulu'nda eskort skandalı! Gündüz üst düzey görüşmeler yapıp geceleri eğlendiler - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Hava sıcaklığı cuma gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
13:09 Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor
12:48 Ses sanatçısı Sakin Künar, Müge Anlı'nın programında 24 yaşında bir kızı olduğunu öğrendi
12:47 Türkçe artık Kerkük'te resmi dil! Resmi kurumlara tabelalar asıldı
12:22 ''Biz yerli hoca istiyoruz'' dediler mi? Hakan Çalhanoğlu tartışmalara son noktayı koydu
12:15 Ücretsiz ulaşım krizi büyüyor! Şoförlerden Mansur Yavaş'ın restine rest
12:02 Vaadi yine sığınmacılar üzerinden! Zafer Partisi yerel seçimde bütün illerden aday çıkaracak
11:46 Manchester United taraftarında bıçak kemiğe dayandı! Altay Bayındır için ayaklandılar
11:33 Bebeklerinin odasında hayalet gören genç çift evlerini apar topar terk etti
11:30 İhtiyacı olan ilacı Türkiye'de bulamayan hasta yakını isyan etti! Üretici firma da Türkiye Eczacılar Birliği de topa girmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 13:38:04. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Kurulu'nda eskort skandalı! Gündüz üst düzey görüşmeler yapıp geceleri eğlendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement