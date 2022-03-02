BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı, Türkiye de karara destek verdi - Son Dakika
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BBC

BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı, Türkiye de karara destek verdi

02.03.2022 23:27
BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı, Türkiye de karara destek verdi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Rusya'nın Ukrayna işgalini kınadığına dair bir karar açıkladı, Moskova'nın birliklerini Ukrayna'dan derhal çekmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün Rusya'nın Ukrayna işgalini kınadığına dair bir karar açıkladı, Moskova'nın birliklerini Ukrayna'dan derhal çekmesini talep etti.

193 ülkeden oluşan ve barış ve güvenlilikten sorumlu Genel Kurul'un iki gündür devam eden acil durum oturumunda 141 ülke oyunu bu karardan yana kullandı. Türkiye de tasarıya destek verdi. Karar, Rusya'yı siyasi olarak izole etmeyi hedefliyor.

Çin ve Hindistan, çekimser kalmayı tercih eden 35 ülke arasında yer aldı. Çekimser kalan diğer ülkeler arasında Cezayir, Ermenistan, Küba, İran, Irak, Kazakistan, Pakistan ve Güney Afrika da var.

Karara sadece beş ülke karşı oy kullandı. Rusya ile birlikte karşı oy kullanan ülkeler Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye oldu.

12 ülke oylamaya katılmadı.

Karar aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'in ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirmesini de kınadı.

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul karar tasarılarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

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Birleşmiş Milletler, Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı, Türkiye de karara destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı, Türkiye de karara destek verdi - Son Dakika
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