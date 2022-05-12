BM Genel Sekreteri Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma istedi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma istedi

12.05.2022 12:45
BM Genel Sekreteri Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Al Jazeera televizyonunun Filistin asıllı Amerikalı muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesi karşısında dehşete düştüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Al Jazeera televizyonunun Filistin asıllı Amerikalı muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesi karşısında dehşete düştüğünü açıkladı. Guterres, makamları bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütmeye çağırarak sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.

BM Genel Sekreteri, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Cenin'de yürüttüğü bir operasyonunu takip ederken İsrail güvenlik güçleri tarafından görevi başında vurularak öldürülen gazeteci Akile'nin ardından açıklama yaptı. Olayda yaralanan diğer gazeteci Ali Samoudi'ye acil şifalar dileyen Guterres, Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dehşete düştüğünü belirterek sorumluların hesap vermesi için bağımsız ve şeffaf bir soruşturma istedi.

MEDYA ÇALIŞANLARI HEDEF ALINMAMALI

Genel Sekreter, gazetecilere yönelik tüm saldırı ve cinayetleri kınadığını ifade ederek gazetecilerin asla şiddetin hedefi olmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada "Medya çalışanları, çalışmalarını özgürce ve taciz, yıldırma veya hedef alınma korkusu olmadan gerçekleştirebilmelidir" ifadeleri yer aldı.

  


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Birleşmiş Milletler, Güvenlik güçleri, Al Jazeera, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Al Jazeera muhabirinin öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma istedi - Son Dakika


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