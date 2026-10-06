BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da üst düzey temaslar için İslamabad'a gitti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'da üst düzey temaslar için İslamabad'a gitti

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BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan\'da üst düzey temaslar için İslamabad\'a gitti
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti. İslamabad'da üst düzey yetkililerle görüşecek; ziyaret, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki ara buluculuk çabalarını destekleme fırsatı olacak ve Guterres UNMOGIP merkezini de ziyaret edecek.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Genel Sekreter Antonio Guterres'in Pakistan ziyareti kapsamında İslamabad'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Muhammed Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da dahil olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapacağını bildirdi. Ziyaretin, Guterres için Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik ve ara buluculuk çabaları ile iki ülke arasındaki müzakereleri desteklemedeki yapıcı rolünü görüşmek için bir fırsat olacağını söyleyen Haq, Guterres'in İslamabad'daki BM Hindistan ve Pakistan Askeri Gözlemci Grubu (UNMOGIP) merkezini ziyaret edeceğini de belirtti.

Kaynak: DHA
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