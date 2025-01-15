BM Genel Sekreteri Guterres\'ten İsrail-Hamas Anlaşmasına Destek

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes ve rehine anlaşması sonrasında yaptığı açıklamada, " Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Herkesi taahhütlerini yerine getirmeye ve bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlamaya çağırıyorum. Şiddetin başlangıcından itibaren, derhal ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundum. Önceliğimiz, bu çatışmanın neden olduğu muazzam acıyı hafifletmek olmalı. Herkesi, ihtiyaç sahibi tüm siviller için hızlı, engelsiz ve güvenli insani yardım sağlamaya çağırıyorum. Bizim tarafımızdan, karşı karşıya kalacağımız ciddi zorlukların farkında olarak, insan olarak mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.