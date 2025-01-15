BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail-Hamas Anlaşmasına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail-Hamas Anlaşmasına Destek

BM Genel Sekreteri Guterres\'ten İsrail-Hamas Anlaşmasına Destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes ve rehine anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara anlaşmayı tam olarak uygulama çağrısında bulundu.

15.01.2025 22:57  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, taraflara anlaşmayı uygulama çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes ve rehine anlaşması sonrasında yaptığı açıklamada, " Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Herkesi taahhütlerini yerine getirmeye ve bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlamaya çağırıyorum. Şiddetin başlangıcından itibaren, derhal ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundum. Önceliğimiz, bu çatışmanın neden olduğu muazzam acıyı hafifletmek olmalı. Herkesi, ihtiyaç sahibi tüm siviller için hızlı, engelsiz ve güvenli insani yardım sağlamaya çağırıyorum. Bizim tarafımızdan, karşı karşıya kalacağımız ciddi zorlukların farkında olarak, insan olarak mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Antonio Guterres, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail-Hamas Anlaşmasına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail-Hamas Anlaşmasına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.